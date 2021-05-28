2021/05/28 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلقت محافظة ذي قار ،اليوم الجمعة، رابط الخدمة المدني، فيما دعت جميع الخريجين والباحثين عن فرصة عمل للتقديم .وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي،إن “بتوجيه من المحافظ، اعلن المعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تطلق رابط الخدمة المدني وتوجه طلبا للخرجين والباحثين عن فرصة عمل المركز الخبري الوطني.

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