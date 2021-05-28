ضربة مفاجئة للسيتي قبل نهائي دوري الأبطال

2021/05/28 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحوم الشكوك حول مشاركة أحد نجوم مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي، غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحسب موقع "سبورت1"، فإن لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان تعرض لإصابة خلال مشاركته في المران الأخير للمان سيتي قبل المباراة النهائية.وبدا أن اللاعب الألماني تعرض لكدمة خلال التحام مع زميله فرناندينيو في المران باستاد دراجاو اليوم الجمعة وليست إصابة عضلية.وأشار الموقع الألماني إلى أن اللاعب شعر بآلام على مستوى الفخذ الأيسر، ليبقى أمر مشاركته في النهائي المرتقب محل شك كبير.وكانت الشكوك تحوم حول حالة جندوجان فقط بتشكيلة سيتي قبل نهائي الغد لكنه قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يشعر بخير.وخرج اللاعب في وقت مبكر بالشوط الثاني خلال الهزيمة 3-2 من برايتون أند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز كإجراء وقائي يوم 18 مايو/ أيار.ولم يخاطر به سيتي واستبعده من اليوم الأخير بالمسابقة عند الفوز 5-0 على إيفرتون الأسبوع الماضي. وفي حال تأكد إصابة صاحب الـ 30 عاما، ستحوم الشكوك حول مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2020، التي تنطلق الشهر في 11 يونيو/ حزيران المقبل.المصدر: كورة

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