محافظة عراقية تفتح باب التعيين للخريجين

2021/05/28 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلن المعاون الاداري في ديوان محافظة ذي قار فيصل الشريفي، الجمعة، انطلاق رابط التقديم للتسجيل في مجلس الخدمة الخاص بخريجي المحافظة.

وقال الشريفي في بيان ان "هذا المجلس شكل من اجل تقديم خدمة للخريجين من ابناء المحافظة، ولمعرفة واحصاء اعداد الباحثين عن فرصة عمل، ليتسنى لادارة المحافظة توزيعهم حسب الاختصاصات والاحتياجات المطلوبة في مؤسسات الدولة ودوائرها والشركات العاملة في المحافظة حسب توفر تلك الفرص".

واضاف أن "هذا الرابط سيكون متاحا لجميع ابناء المحافظة من الذين اجتازوا المرحلة الاعدادية او خريجي الجامعات والمعاهد العراقية المختلفة وايضا غير الخريجين، وسيوفر قاعدة بيانات رصينة للتعرف على عدد الباحثين عن عمل ولكلا الجنسين".

واكد الشريفي ان "ديوان المحافظة سيعلن الاحصائيات المتكاملة بعد انتهاء التقديم في هذا المجلس، وسيكون لكل متقدم رقم احصائي واستمارة تقديم محفوظة لكل معلوماته".

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