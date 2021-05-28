سفير إسرائيل يعود للمغرب ويشارك بمباراة مع دبلوماسيين ولاعبين سابقين

2021/05/28 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد السفير ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، إلى المغرب بعد زيارة قصيرة إلى إسرائيل.

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