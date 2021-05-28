تعرف على الفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي

2021/05/28 | 23:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون الضمان الاجتماعي يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح صحفي، إن “قانون الضمان الاجتماعي يشمل مجموعة من المواد المهمة التي تفيد مختلف شرائح المجتمع العراقي”، مبينا أن “القانون يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في […]

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