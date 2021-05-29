محافظة ذي قار تطلق رابطاً للتقديم على فرص عمل تخص الخريجين

2021/05/29 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت الحكومة المحلية في ذي قار، الجمعة، باطلاق رابط الخدمة المدني، داعية جميع الخريجين والباحثين عن فرصة عمل للتقديم.

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وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 أيار 2021)، أنه "بتوجيه من المحافظ احمد غني الخفاجي، اعلن المعاون الاداري في ديوان المحافظة فيصل الشريفي انطلاق رابط التقديم للتسجيل في مجلس الخدمة الخاص بخريجي المحافظة".

وقال الشريفي ان "هذا المجلس انشيء كي يتم تقديم خدمة للخريجين من ابناء المحافظة، ولمعرفة واحصاء اعداد الباحثين عن فرصة عمل، كي يتسنى لادارة المحافظة توزيعهم حسب الاختصاصات والاحتياجات المطلوبة في مؤسسات الدولة ودوائرها والشركات العاملة في المحافظة حسب توفر تلك الفرص".

وقال الشريفي ان "هذا الرابط سيكون متاحا لجميع ابناء المحافظة من الذين اجتازوا المرحلة الاعدادية او خريجي الجامعات والمعاهد العراقية المختلفة وايضا غير الخريجين، وسيوفر قاعدة بيانات رصينة للتعرف على عدد الباحثين عن عمل ولكلا الجنسين".

واكد الشريفي ان "ديوان المحافظة سيعلن الاحصائيات المتكاملة بعد انتهاء التقديم في هذا المجلس، وسيكون لكل متقدم رقم احصائي واستمارة تقديم محفوظة لكل معلوماته".

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