شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن حقيقة الاعتداء على منتسبيها

2021/05/29 | 00:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، حقيقة حدوث اعتداء على منتسبيها.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه “نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتعلق باعتداء عدد من الاشخاص على منتسبي شرطة الديوانية، وتود قيادة شرطة الديوانية ان توضح لكم بأنه لاصحة لهذا الخبر ولم يحصل أي اعتداء على رجال الشرطة”.

وأوضحت، أنه “كانت مشاجرة بين ٧ أشخاص مخمورين فيما بينهم تم القاء القبض عليهم من قبل شرطة النجدة وارسالهم إلى مركز شرطة الديوانية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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