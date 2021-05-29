الاستخبارات تطيح بإرهابي في الموصل

2021/05/29 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على احد الارهابيين جنوبي الموصل.

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية التي اكدت تواجد احد الارهابيين في قرية العذبة جنوبي الموصل، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ من القاء القبض عليه في المنطقة المذكورة".

وبينت، أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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