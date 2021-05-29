تعرض داعشي على دورية للجيش العراقي شمالي بغداد

2021/05/29 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم عناصر من تنظيم داعش، مساء اليوم الجمعة، على شن هجوم استهدف دورية تابعة للجيش العراقي شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش هجمت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "قوة من الجيش اشتبكت مع الإرهابيين، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر داعش".

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