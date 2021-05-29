2021/05/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبيد خميس تزعجه الأخبار المفبركة في مواقع التواصل: مدينة الكاظمية عشقي حيث أصدقاء الطفولة بغداد – فائز جواد اعتدنا في حواراتنا مع الفنانين ان نسائلهم في اطار تخصصهم ، لكننا احيانا نبتعد عن الفن ليدور حوارنا معهم عن وجههم الاخر .وضيفنا اليوم فنان حقق خلال تواجده في المشهد الغنائي والموسيقي حضورا ليكون اسما متميزا […]

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