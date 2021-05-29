2021/05/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاق ينجز عمله الإخراجي الأول بغداد – ياسين ياس انجز المخرج عباس العلاق تصوير عمله الاخراجي الاول بثلاثة اشهر وهو مسلسل تلفزيوني بعنوان (مذكرات الرصاص) عرض مؤخرا ً وعنه قال (يتحدث العمل عن فترة انتهاك داعش لعدد من مدن العراق، والمسلسل منفصل بست حلقات، كل حلقة تحمل عنوان وقصة حدثت في الفترة المحصورة مابين عامي […]

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