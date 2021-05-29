2021/05/29 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مادونا تتخذ إجراءات تنظيف خاصة في الفنادق { لوس انجلوس – وكالات – تتخذ نجمة البوب الأمريكية مادونا إجراءات تنظيف خاصة في الفنادق التي ترتادها أثناء مشاركتها في جولاتها الفنية.فهي حريصة على تنظيف الغرف من عينات حمضها النووي المتبقي.فهي تستخدم فريق تعقيم الحمض النووي للعناية بكل شعرة طائشة ربما تكون قد تركتها وراءها.[…]

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