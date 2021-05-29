الإعلام الأمني: القبض على احد الإرهابيين جنوبي الموصل

2021/05/29 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على احد الإرهابيين جنوبي الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية التي اكدت تواجد احد الارهابيين في قرية العذبة جنوبي الموصل، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ من القاء القبض عليه في المنطقة ذاتها" . واضافت، ان "الارهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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