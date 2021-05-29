تحذير رسمي من

2021/05/29 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مركز دبي للأمن الإلكتروني، الخميس، تحذيراته من عملة "دبي كوين" الرقمية، وذلك لعدم اعتمادها بشكل رسمي في الإمارات.

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