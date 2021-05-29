2021/05/29 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة منتسبين اثنين من الحشد الشعبي، بتعرض داعشي في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي صد تعرضا داعشيا في محافظة ديالى".وأضاف، أن "التعرض أسفر عن إصابة منتسبين من الحشد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريحان من الحشد بتعرض داعشي في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريحان من الحشد بتعرض داعشي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).