العراق:نفي الإشراف الدولي على الانتخابات وتحقيقات مع عسكريين بشأن قتل المتظاهرين

2021/05/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قضية‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬قيادي‭ ‬الحشد‭ ‬حول‭ ‬اغتيال‭ ‬ناشطين‭ ‬تشغل‭ ‬الوسط‭ ‬السياسي‭ ‬والاوساط‭ ‬الولائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضارب‭ ‬الاخبار،‭ ‬ أعلنت‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬بقتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬استدعاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ضابط‭ ‬وعنصر‭ ‬أمن؛‭ ‬للتحقيق‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭ ‬خلال‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬ فيما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنه‭ […]

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