تصريح التلاعب اللفظي

2021/05/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جاء وقت اللعب بالكلمات أو التلاعب بالألفاظ، فيزمن لم يعد هناك فيه مكان للغموض ومطاطيةالمعلومة، إلا في بيانات الخارجية العراقية في التعليق على حدث مركزي مهم وكبير ينتظر العراقيون كيفية تشكيله، ذلك الحدث أكبر من مجرد انتخابات حدّدوا موعدها في تشرين الاول المقبل، إذ انَّ الملايين تعوّل على التغيير برغم من العلامات […]

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