المافيا والميليشيا

2021/05/29 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أركعت "المافيا" و"الميليشيات" لبنان، حسب نشطاء، لتدخل البلاد في تدهور اقتصادي غير مسبوق فاقمته الاضطرابات السياسية وكان ضحيته اللبنانيين الذين يواجهون ظروف عيش صعبة.

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