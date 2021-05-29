السامرائي: تحالف عزم يتصدى للعمل في الميدان السياسي ويهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي

2021/05/29 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد القيادي في تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، أن تحالف عزم يتصدى اليوم للعمل في الميدان السياسي ويسعى لاستحصال الحقوق والدفاع عن المكتسبات.

وقال السامرائي في كلمة له خلال تجمع شبابي: إن "رؤية تحالف عزم مبنية على أساس الحفاظ على مصالح الوطن ومصالح شعبنا ومحافظاتنا وأهلنا ويطمح إلى تحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وهو الطموح الذي يسعى تحالف عزم لتحقيقه".

وأوضح السامرائي أن "هناك معوقات كثيرة أمام التحالف وأن الثقة تزعزعت للأسف بسبب تصرفات بعض الجهات السياسية الفاسدة التي فشلت في تقديم نموذج يمكن أن يكون محل فخر واعتزاز"، مشدداً على أن "المشروع السياسي يجب أن يكون في خدمة الجمهور وليس العكس".

هذا وشاركت في التجمع الذي عقد في مكتب النائب السامرائي بسامراء شريحة المحاظرين والمحاضرات، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه هذه الشريحة، كما شاركت فيه ثلة من أبناء قضائي سامراء والدور وناحية الاسحاقي الذين جددوا العهد بدعم المشروع السياسي الذي يقوده النائب السامرائي في محافظة صلاح الدين.

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