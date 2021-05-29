2021/05/29 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني في ميسان، السبت، بان مبلغ "الف دينار" عراقي تسبب بنزاع عشائري في المحافظة اسفر عن وفاة طفل واحتراق منازل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "نزاعاً عشائريا اندلع في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان"، مبينا انه "انتهى بوفاة طفل وإصابة اثنين آخرين وحرق ثلاثة منازل ومولدة أهلية".

واشار المصدر الى ان "النزاع الذي استمر لساعة كاملة سببه خلافٌ على مبلغ مالي قدره (الف دينار فقط)".

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