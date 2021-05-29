ميشال فوكو: السلطة السياسية والسلطات غير المرئية (الميكرو-سلطات) - محمد الهلالي

2021/05/29 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي يعتقد ميشال فوكو (1926-1984) أن السلطة ملازمة للعلاقات الاجتماعية.



فهي ليست جوهرا ولا ممارسة تحتكرها طبقة اجتماعية بعينها دون بقية الطبقات الاجتماعية.



إن السلطة تنتج عن عمليات تفاعل ما بين الأفراد، وهي عمليات متنوعة ومعقدة، فالسلطة حاضرة في كل مكان بما أنها ملازمة لكل علاقة اجتماعية منظورا إليها من زاوية موازين القوى.



كما أن السلطة مرتبطة بالمعرفة، فمؤسسة السلطة هي التي تخلق المعرفة وذلك بتولي ......





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