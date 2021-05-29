تسريب خطة سعودية لاستضافة كأس العالم

2021/05/29 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط السعودية لعرض محتمل لاستضافة كأس العالم 2030 على أراضيها، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصادرها الخاصة.

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