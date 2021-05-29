ويستمر الإضراب الوطني في كولومبيا - مرتضى العبيدي

2021/05/29 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي وحّد الإضراب الوطني في كولومبيا القطاعات الشعبية.



فمنذ بدايته في 28 أفريل، خرج ملايين الكولومبيين إلى الشوارع لرفض الإصلاح الضريبي والإصلاح الصحي وللاحتجاج على اغتيال زعماء الحركات الاجتماعية، ومن أجل عديد المطالب الأخرى.



وخلال هذه المعركة، حققت الجماهير الثائرة بعض الانتصارات، إذ تمكنت من إيقاف الإصلاح الضريبي، وفي الأيام الأخيرة، نجحت في فرض سحب مشروع الإصلاح الصحي الذي يهدف إلى تعميق خصخصة المن ......





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