لجنة نيابية بالعراق تحدد الفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي

2021/05/29 | 01:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن قانون الضمان الاجتماعي يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.وقال حسين عرب، نائب رئيس اللجنة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن قانون الضمان …

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