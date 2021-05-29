الهند تنتهي من تلقيح كافة مواطنيها ضد

2021/05/29 | 01:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد براكاش جافاديكار، وزير البيئة الهندي، أن بلاده ستنتهي من تطعيم كافة المواطنين ضد فيروس "كورونا" المستجد بحلول ديسمبر المقبل.وقال جافاديكار - في مؤتمر صحفي - نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، إن وزارة الصحة وضعت خطة لإنتاج مليارين …

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