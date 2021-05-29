هجوم لداعش على الحشد الشعبي في ديالى والجيش العراقي ببغداد

2021/05/29 | 01:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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افاد مصدر امني، السبت، بأصابة منتسب في الحشد الشعبي اثر هجوم لداعش على منطقة حوض حمرين في ديالى، فيما اشار المصدر الى مقتل عنصر من داعش اثر هجوم شنه على الجيش العراقي في شمال بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية (29 ايار 2021)، ان "عناصر داعش شنوا هجوما على نقاط لواء 24 الحشد الشعبي قرب حوض حمرين شمال شرق ديالى مما اسفر عن اصابة منتسب في الحشد بنيران قناص داعش."

واضاف المصدر ان "الحشد الشعبي قام بعملية تمشيط في مناطق اطلاق النار."

الى ذلك أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل عنصر من داعش اثناء هجوم شنه على قوات الجيش العراقي في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية (29 ايار 2021)، إن "مسلحي داعش شنوا هجوما على نقاط لواء 59 الجيش العراقي في قضاء الطارمية".

وأضاف أن قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتمكنت من قتل أحد عناصر التنظيم.

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