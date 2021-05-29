2021/05/29 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على رفات 215 طفلاً في أرض تابعة لمدرسة داخلية سابقة في كندا أنشئت قبل أكثر من قرن لدمج السكان الأصليين للبلاد، وفق ما أعلنت قبيلة محليّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة للسكان الأصليين في كندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة للسكان الأصليين في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).