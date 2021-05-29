2021/05/29 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل، عاصمي غويتا، رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدستورية في مالي تعلن الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الدستورية في مالي تعلن الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).