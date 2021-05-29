اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية العرب في قطر

2021/05/29 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم 8 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي "في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوي وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية".تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، حيث تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.المصدر: RT

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