روسيا تلمع صورة مرتزقة فاغنر في أفريقيا عبر

2021/05/29 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر أكثر من 10 ألف شخص في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، لعرض فيلم يعد أحد أكبر أعمال الدعاية الروسية ل"مرتزقة فاغنر" في أفريقيا.

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