عقوبات أميركية على بيلاروسيا بعد حادثة الطائرة

2021/05/29 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي، الأحد، على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام.

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