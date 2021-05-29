غزو إنكليزي لبورتو عشية

2021/05/29 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المشجعون الإنكليز بغزو وسط مدينة بورتو البرتغالية، الجمعة، عشية المواجهة الإنكليزية البحتة ما بين مانشستر سيتي وتشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منتظرين بفارغ الصبر ما ستؤول إليه هذه المواجهة بين الخصمين المحليين.

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