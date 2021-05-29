أستراليا تعتبر احتجاز كاتب في بكين

2021/05/29 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أستراليا، الجمعة، أنها تنظر لقضية سجن كاتب صيني أسترالي تمت محاكمته في بكين بتهمة التجسس المزعوم كاعتقال تعسفي.

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