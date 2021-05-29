2021/05/29 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت صورة جمعت هداف ريال مدريد، كريم بنزيمة، ومواطنه نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في معسكر المنتخب الفرنسي، آمال مشجعي ريال مدريد بجلب مبابي إلى الفريق الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة تحيي آمال أنصار ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة تحيي آمال أنصار ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).