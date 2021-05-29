2021/05/29 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد الإيراني المفاوض لا يشعر بأي استئناس في فيينا، وهو أكثر ميلا إلى القلق والتوتر بسبب كثرة التفاصيل المسكونة بشياطين كفيلة بأن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.

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