طريق الهاوية -17- - نادية خلوف

#نادية_خلوف لقد قطعنا السّياج دون أن يتعرّض لنا أحد ، لكن لا يبدو أن الأمر على مايرام .
لا أعرف إن كنت أحلم .
يبدو أننا تسرعنا في اتخاذ القرار .
يبدو المكان موحشاً ، وذلك الضباب الذي يغلّف الجبل يمنعنا من رؤية الشمس .
لا أستطيع مجرّد التفكير أننا سوف نجتاز ذلك الجبل .
أفكّر أنّني قد أسقط بعد وصولي إلى السّفح ، لا مجال للتراجع، لا يمكننا العودة .
لم أكن أعرف معنى المغامرة .
لو نجونا سوف تكون مغامرة تستحق ، فل ......
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