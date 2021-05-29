طريق الهاوية -17- - نادية خلوف

2021/05/29 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لقد قطعنا السّياج دون أن يتعرّض لنا أحد ، لكن لا يبدو أن الأمر على مايرام .



لا أعرف إن كنت أحلم .



يبدو أننا تسرعنا في اتخاذ القرار .



يبدو المكان موحشاً ، وذلك الضباب الذي يغلّف الجبل يمنعنا من رؤية الشمس .



لا أستطيع مجرّد التفكير أننا سوف نجتاز ذلك الجبل .



أفكّر أنّني قد أسقط بعد وصولي إلى السّفح ، لا مجال للتراجع، لا يمكننا العودة .



لم أكن أعرف معنى المغامرة .



لو نجونا سوف تكون مغامرة تستحق ، فل ......





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