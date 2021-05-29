أضواء على المسيحية الصهيونية - سامح عسكر

2021/05/29 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر عندما ترجم البطالمة كتب التوراه والعهد القديم للغة اليونانية المعروفة ب "الترجمة السبعينية" لم يكن بخلد هؤلاء أن يظهر دينا جديدا في فلسطين لاحقا يعتمد تلك الترجمة كأصل لديه في الدين وهو المسيحية، وبرغم الفوارق بين الأصل العبري للتناخ واليوناني للعهد القديم..لكنهم اشتركوا في النصوص السياسية والتنبؤات التي ملأت الأسفار اليهودية لملاحم آخر الزمان..وهو توجه فكري شبيه بالروايات الإسلامية عن تلك الملاحم ......





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