من ناصر للسيسي خراب و سقوط . - محمد حسين يونس

2021/05/29 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس من الصعب أن نساوى فكر البكباشي جمال عبد الناصر حين إنقلب علي الملك فاروق و أزاحة ..



بفكر المشير السيسي عندما قبض علي رئيس الجمهورية المصرى المنتخب و سجنه..و حرض الجماهير ضد جماعة الأخوان و أغمض عينية عن حرق مقراتها و مطاردة منتسبيها .



فالأول كان شابا عمرة 34 سنة من الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى التي تصبوا للإستقلال من الإحتلال البريطاني ..



و طرد الأجانب الذين يحتلون السوق و الحياة الإقتص ......





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