العجوز والبحر لهيمنجواي - محمد زكريا توفيق

2021/05/29 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الروائي الأمريكي، هيمنجواي (1899-1961)، أبوه طبيب، والأبوان مسيحيان ملتزمان.



شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية حيث خدم على سفينة حربية أمريكية كانت مهمتها إغراق الغواصات الألمانية، وحصل في كل منهما على أوسمة.



أثرت الحرب في كتابات هيمنجواي ورواياته.



منها "وداعا للسلاح"، "لا تزال تشرق الشمس".



رواية العجوز والبحر، صدرت له عام 1952.



عندما نشرت الرواية أول مرة في مجلة "لايف"، بيعت منها 5 م ......





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