2021/05/29 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إنهاء النزاع العشائري الذي اندلع في محافظة ميسان.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة من شرطة ميسان والفوج التكتيكي التابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تصدر بيانا حول نزاع الألف دينار في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تصدر بيانا حول نزاع الألف دينار في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تصدر بيانا حول نزاع الألف دينار في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).