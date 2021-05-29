التعليم عن بُعد - فهد المضحكي

2021/05/29 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي لا شك أن عالم ما قبل الجائحة لن يكون العالم ذاته بعدها، فلقد ثبت أن النظام الرأسمالي - الذي سعى من خلال العولمة إلى تفكيك الدول، وتهميش دور الدولة الوطنية والقومية، وإلغاء الحدود الجغرافية لصالح الاقتصاد الحر- يتراجع الآن لصالح عودة دور الدولة الوطنية دولة حامية وراعية لمواطنيها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.هذا فضلاً عن أن العولمة فرضت تحديات جديدة تمثلت في تراجع دور الأسرة في التنشئة ......





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