تحدي الديمقراطية في العراق قيامها من دون ديمقراطيين - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/29 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد سقوط النظام الدكتاتوري الفاشي في العراق في 2003 تأمل العراقيون اقامة النظام المدني الديمقراطي الحقيقي الذي يقطع الطريق على اي مسعى لإعادة بناء نظام شمولي استبدادي قمعي تحت اية ذريعة او واجهة .



الا ان الذي حصل بعد 2003 هو الفشل في تحقيق ما تطلع اليه العراقيون من اقامة الدولة المدنية الديمقراطية .



وان الأزمات التي شهدها ويشهدها العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم ليست معزولة عن تركة النظام ال ......





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