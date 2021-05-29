تعرف على 6 علامات تحذيرية رئيسية لجلطات الدم

2021/05/29 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وكالة الادوية الاورببية عن 6 علامات تحذيرية رئيسية دالة على نوع نادر للغاية من الجلطة الدموية، أعراض الجلطات الدموية المرتبطة بلقاح فيروس (كورونا) من نوع "أسترازينيكا".

وقد قامت وكالة الأدوية الأوروبية)، الهيئة التنظيمية للأدوية في أوروبا)، بتجميع قائمة بالعلامات التحذيرية الرئيسية لجلطات الدم، وأوضحت أنه ينبغي على المرضى طلب المساعدة الطبية فورا إذا ظهرت عليهم الأعراض التالية:

1- ضيق في التنفس.

2- تورم في الساق.

3- ألم الصدر.

4-ألم بطني مستمر.

5- الأعراض العصبية، بما في ذلك الصداع الشديد والمستمر أو عدم وضوح الرؤية.

6- ظهور بقع دم صغيرة تحت الجلد في غير مكان الحقن.

ويعرف مزيج الجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية بأنه سمة محددة عند الأشخاص الذين يتلقون لقاح "أسترازينيكا"، وتحدد الصفائح الدموية على أنها خلايا دم عديمة اللون تساعد على تجلط الدم، لذلك يجب أن يؤدي انخفاض الصفائح الدموية نظريا إلى نزيف مفرط وليس جلطات دموية.



وأحد التفسيرات المعقولة التي طرحت، هو أن مزيج الجلطات الدموية وانخفاض الصفائح الدموية هو استجابة مناعية، ما يؤدي إلى حالة مشابهة للحالة التي تظهر في بعض الأحيان لدى المرضى الذين يعالجون بالهيبارين (مميع للدم يستخدم لعلاج الجلطات الدموية والوقاية منها).

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