2021/05/29 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بضبط صواريخ كاتيوشا ومنصاتها في 3 مواقع.
وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن”الاستخبارات العسكرية ضبطت اسلحة واعتدة ومتفجرات ومنصات صواريخ في عدة […]
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وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن”الاستخبارات العسكرية ضبطت اسلحة واعتدة ومتفجرات ومنصات صواريخ في عدة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تضبط صواريخ كاتيوشا ومنصاتها في 3 مواقع المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط صواريخ كاتيوشا ومنصاتها في 3 مواقع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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