2021/05/29 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بضبط صواريخ كاتيوشا ومنصاتها في 3 مواقع.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن”الاستخبارات العسكرية ضبطت اسلحة واعتدة ومتفجرات ومنصات صواريخ في عدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تضبط صواريخ كاتيوشا ومنصاتها في 3 مواقع المركز الخبري الوطني.

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