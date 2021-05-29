2021/05/29 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم السبت، عن تعليق مشروع قطار بغداد المعلق الذي كان من المؤمل أنْ ينفذه ائتلاف شركتي “هيونداي” الكورية و”ألستون” الفرنسية.وقال الشبلي، في تصريح صحفي، إن “مشروع قطار بغداد تم تعليق تنفيذه بعد أنْ تم تخصيص 50 مليار دينار في موازنة العام الحالي فقط”، مشيراً إلى أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خُصِصَ له 50 مليار دينار بالموازنة.. وزير النقل يعلن تعليق تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خُصِصَ له 50 مليار دينار بالموازنة.. وزير النقل يعلن تعليق تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).