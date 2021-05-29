2021/05/29 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ثلاثة مقترحات إلى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “اغلب المراحل الدراسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تقدم ثلاثة مقترحات للتربية بشأن العام الدراسي الحالي المركز الخبري الوطني.

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