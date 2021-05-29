2021/05/29 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.ونقلت صحيفة “فن إكسبريس” الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزيج من الهندية والبريطانية..



إكتشاف سلالة جديدة من كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيج من الهندية والبريطانية.. إكتشاف سلالة جديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزيج من الهندية والبريطانية.. إكتشاف سلالة جديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).