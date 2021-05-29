كمين لضبط مخدرات يؤدي إلى نهاية

2021/05/29 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عناصر من الشرطة البريطانية بصدمة، عندما كان من المفترض أن يداهموا مزرعة قنب غير قانونية مشتبه بها هذا الأسبوع، وعثروا على حوالي 100 جهاز كمبيوتر يستخدم لصنع البيتكوين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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