الاعلان عن فتح باب التعيين للخريجين

2021/05/29 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن فتح باب التعيين للخريجين عن طريق التسجيل في مجلس الخدمة الخاص بخريجي المحافظة.

وذكر المعاون الاداري في ديوان محافظة ذي قار فيصل الشريفي في بيان، اليوم (29 ايار 2021)، ان "هذا المجلس شكل من اجل تقديم خدمة للخريجين من ابناء المحافظة، ولمعرفة واحصاء اعداد الباحثين عن فرصة عمل، ليتسنى لادارة المحافظة توزيعهم حسب الاختصاصات والاحتياجات المطلوبة في مؤسسات الدولة ودوائرها والشركات العاملة في المحافظة حسب توفر تلك الفرص".

واضاف، أن "هذا الرابط سيكون متاحا لجميع ابناء المحافظة من الذين اجتازوا المرحلة الاعدادية او خريجي الجامعات والمعاهد العراقية المختلفة وايضا غير الخريجين، وسيوفر قاعدة بيانات رصينة للتعرف على عدد الباحثين عن عمل ولكلا الجنسين".

واكد الشريفي، ان "ديوان المحافظة سيعلن الاحصائيات المتكاملة بعد انتهاء التقديم في هذا المجلس، وسيكون لكل متقدم رقم احصائي واستمارة تقديم محفوظة لكل معلوماته".

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