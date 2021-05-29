التربية تعلن أستعدادها لاجراء الامتحانات الوزارية

2021/05/29 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، استعدادها للامتحانات الوزارية للعام الحالي 2020/ 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “الوزارة باشرت تهيئة المراكز الامتحانية لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي”.وأضاف أن “أعداد المشاركين موجودة في كل مدرسة والذين شاركوا من قبل بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي”.ويشار إلى ان الوزارة […]

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